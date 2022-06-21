Лукашенко дал обещание путину ввести свои войска в Украину — эксперт

президент рф владимир путин* считает, что у него получилось дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и он готов ввести войска в Украину. В то же время тот оттягивает момент нападения на Украину.

Об этом в интервью ТСН заявил замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Самусь сказал, что Лукашенко пообещал президенту рф,ч то Беларусь присоединиться к «специальной операции», но пытается оттянуть этот момент. Лукашенко боится реакции общества на это и как все это может отразиться на его политической и физической жизни.

«Большинство белорусов не хотят этой войны. Часть белорусов действительно тяготеет по советским временам, но большинство не хотели бы принимать в этом участия. Активная часть общества против развития таких событий. Если Лукашенко прикажет пересечь границу и начать боевые действия — может наступить обратный эффект, когда украинские военные начнут наступать», — отметил эксперт.

По его словам, если Беларусь начнет боевые действия против Украины, то это спровоцирует протесты в самой Беларуси. Также может дойти до того, что режим Лукашенко может оказаться под угрозой уничтожения.

Ранее Курсор писал, что Александр Лукашенко рассказал, в каком случае «ударит по Киеву». Формальный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что глава рф путин никогда не просил его участвовать в «спецоперации» в Украине и предостерег Киев от ударов по Беларуси и россии.

Наша редакция также сообщала о том, что озвучена вероятность вступления Беларуси в войну против Украины. Эксперты Института изучения войны (ISW) заявили, что вероятность вступления Беларуси в войну против Украины очень низка.

Курсор писал, что американская разведка США озвучила сценарии россии относительно войны в Украине. Ряд аналитиков считают, что полномасштабное вторжение российской федерации* в Украину подошло к своей ключевой точке.

Аналитики рассказали, как долго может продлиться война в Украине. По словам международных исследователей, война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с россией, который может затянуться на десятилетие или даже более.

Курсор также сообщал, что американский конгрессмен рассказал, почему путин решился на полномасштабную войну с Украиной.

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