Новое исследование показало, сколько израильтян не могут восстановить нормальное здоровье после коронавируса

Согласно новому израильскому исследованию, среди взрослых, заболевших COVID-19, каждый третий не может вернуться к состоянию здоровья до заражения даже спустя несколько месяцев.

После выздоровления «около 34,6 процента участников сообщили, что не вернулись к своему исходному состоянию здоровья», говорится в исследовании, проведенном исследователями из Maccabi Healthcare Services, одного из четырех фондов здравоохранения страны. Исследование проводилось на основе опросов 699 пациентов. В среднем респонденты участвовади в опросе через пять месяцев после выздоровления.

Исследование, проведенное под руководством руководителя отдела исследований и инноваций Maccabi доктора Тала Палатона, подчеркнуло распространенность симптомов после выздоровления, включая нарушения памяти и мышечные боли, и предупредило о последствиях длительного COVID для общественного здравоохранения. Политики «должны ожидать значительного воздействия этого синдрома на общественное здоровье», говорится в сообщении.

Исследование показало, что эти симптомы после выздоровления гораздо более распространены среди тех, кто чувствовал, что у них есть коронавирус, по сравнению с теми, у кого коронавирус прошел незаметно. Они также более распространены среди женщин, заразившихся COVID, чем среди мужчин, а также среди людей с избыточным весом или курящих.

Maccabi провела исследование в сентябре 2021 года, за два месяца до того, как штамм Omicron прибыл в Израиль. Это означает, что результаты не отражают возможных различий в длительных паттернах COVID после выздоровления от Omicron по сравнению с предыдущими штаммами.

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