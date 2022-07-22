Новых ограничений на въезд украинцев в Израиль не будет

За время полномасштабной войны в Украине в Израиль приехали более 30 000 человек, из них только 10 000 – это новые репатрианты.

Израиль не собирается вводить новые ограничения на въезд для украинцев.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, еврейское государство считает своей обязанностью принимать евреев-беженцев. Он сказал, что за время полномасштабной войны Украины с россией* в Израиль въехало более 30 тысяч человек. 10 тысяч из них – это новые репатрианты.

Остальные 20 тысяч – люди, у которых нет еврейских корней. Они приехали как беженцы к родственникам или друзьям.

«Были прогнозы, что в результате военных действий к нам приедут десятки тысяч новых репатриантов. Для такой небольшой страны это серьезный вызов», — сказал Бродский.