Новых ограничений на въезд украинцев в Израиль не будет

Израиль не собирается вводить новые ограничения на въезд для украинцев.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
По его словам, еврейское государство считает своей обязанностью принимать евреев-беженцев. Он сказал, что за время полномасштабной войны Украины с россией* в Израиль въехало более 30 тысяч человек. 10 тысяч из них – это новые репатрианты.
Остальные 20 тысяч – люди, у которых нет еврейских корней. Они приехали как беженцы к родственникам или друзьям.
«Были прогнозы, что в результате военных действий к нам приедут десятки тысяч новых репатриантов. Для такой небольшой страны это серьезный вызов», — сказал Бродский.
Ранее мы писали, что заместитель посла Украины в Молдове Владимир Манжола сказал, что его страна не будет препятствовать паломникам в посещении Умани на Рош ха-Шана.
Также редакция Курсора сообщала, что о запрете на въезд хасидам также говорил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!