Михаэль Бродский о запрете въезда хасидов в Умань на Рош ха-Шана: Пока еще ничего не решено

Лидеры еврейской общины в Умани настаивают на том, что город находится далеко от линии фронта, а потому в нем можно найти безопасное место для паломничества.

Украина еще не определилась со своей политикой в ​​отношении паломничества хасидов в город Умань во время Рош ха-Шана.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский изданию The Times of Israel.

«Пока еще ничего не решено. Что бы они ни решили, мы будем соблюдать», — сказал посол.

При этом он заявил, что Израиль понимает все опасения Киева. Бродский ясно дал понять, в нынешних условиях посольство не сможет оказывать консульские или иные услуги израильтянам в Украине.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна «не может гарантировать безопасность паломников» из-за полномасштабного вторжения россии*. Он попросил ультраортодоксальную общину «молиться за победу Украины».

«Мы не сможем гарантировать и обеспечить безопасность паломников», — заявила представитель посольства.

Ранее мы писали, что заместитель посла Украины в Молдове Владимир Манжола сказал, что его страна не будет препятствовать паломникам в посещении Умани на Рош ха-Шана.

Также редакция Курсора сообщала, что о запрете на въезд хасидам также говорил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.