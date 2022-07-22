Михаэль Бродский о запрете въезда хасидов в Умань на Рош ха-Шана: Пока еще ничего не решено

Украина еще не определилась со своей политикой в отношении паломничества хасидов в город Умань во время Рош ха-Шана.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский изданию The Times of Israel.
«Пока еще ничего не решено. Что бы они ни решили, мы будем соблюдать», — сказал посол.
При этом он заявил, что Израиль понимает все опасения Киева. Бродский ясно дал понять, в нынешних условиях посольство не сможет оказывать консульские или иные услуги израильтянам в Украине.
Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна «не может гарантировать безопасность паломников» из-за полномасштабного вторжения россии*. Он попросил ультраортодоксальную общину «молиться за победу Украины».
«Мы не сможем гарантировать и обеспечить безопасность паломников», — заявила представитель посольства.
Ранее мы писали, что заместитель посла Украины в Молдове Владимир Манжола сказал, что его страна не будет препятствовать паломникам в посещении Умани на Рош ха-Шана.
Также редакция Курсора сообщала, что о запрете на въезд хасидам также говорил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!