Как разогнать метаболизм и быстро похудеть: ученые нашли простой способ

Похудение требует создания дефицита между потребляемыми и сжигаемыми калориями. Запасы жира уходят, только когда они задействованы в обмене энергией. Чтобы достичь этого дефицита можно либо меньше есть, либо увеличить расход калорий.

Еще один вариант быстро похудеть без диет — «разогнать» метаболизм. У людей с быстрым метаболизмом расход калорий высокий, это помогает им оставаться стройными, даже если они много едят.

Об этом пишет Express.

Ученые рассказали, что, добавив в свой рацион всего одну чашку зеленого и имбирного чая в день, можно за месяц распрощаться с несколькими килограммами.

Исследования показали, что зеленый чай активизирует метаболизм, ускоряя сжигание жира. В исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой, одна группа мужчин перед упражнениями принимала экстракт зеленого чая, а другая не принимала ничего. В результате участники из первой группы сожгли на 17% жира больше. Такие же результаты показали еще несколько исследований. Употребление зеленого чая перед тренировками помогает сжечь больше жира и быстрее похудеть.

Сходим действием обладает и имбирный чай. Благодаря естественному фермента имбиря, который называется гингерол, этот корень активно уменьшает воспаление, отеки и устраняет вздутие живота. Сочетание имбирного чая со здоровым питанием и регулярными занятиями спортом способствовать замечательным результатам в снижении веса. К тому же, корень имбиря способствует детоксикации организма, что также полезно для похудения.

Ранее Курсор сообщал, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание.