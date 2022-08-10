Нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости

10:02, Сегодня
Общество
каша на завтрак фото
Фото: pixabay.com

Специалист по питанию советует приготовить на завтрак льняную «кашу» с ягодами. Это полезно, сытно, вкусно и подходит всем членам семьи.

Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

Также лен — прекрасный источник фитоэстрогенов типа «лигнаны». Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала она. Это прекрасный способ борьбы за красоту и молодость.

Именно антиоксиданты — наше главное оружие со старением клеток, а фитоэстрогены — просто незаменимый продукт для женщин после 30, заверила специалист.

Помимо всего прочего, такая «каша» на завтрак стимулирует работу кишечника и помогает ему выводить все, что там накопилось наружу. А корица стабилизирует сахар в крови.

Эксперт также поделилась рецептом своего любимого блюда на завтрак.

Наа 1 порцию понадобиться:

4 ст. л. льняных семян (замоченных на ночь в воде)

1 большая горсть миндаля (примерно 15 штук)

1 ст. л. семян чиа (можно без них)

1/2 яблока с кожурой без сердцевины

100 грамм любых ягод (можно замороженных)

1 ст. л. кокосовой стружки или кокосовых чипсов (по желанию)

1/2 ч. л. корицы

Для приготовления:

С вечера замочите семена льна и чиа, залив их с верхом водой комнатной температуры. Оставьте на ночь, накрыв крышкой.

Обратите внимание: если за ночь на поверхности воды образуется пленка — это ни что иное, как суперполезные бифидобактерии. Снимать эту пленку ни в коем случае не нужно! Просто осторожно перемешайте кашу.

Утром миндаль порубите ножом, а яблоко порежьте.

Смешайте льняную кашицу с миндалем, яблоком, ягодами и кокосовой стружкой и посыпьте корицей. Приятного аппетита!

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Автор материала:
Тали Малкина
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