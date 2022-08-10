Нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости

Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.
Также лен — прекрасный источник фитоэстрогенов типа «лигнаны». Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала она. Это прекрасный способ борьбы за красоту и молодость.
Именно антиоксиданты — наше главное оружие со старением клеток, а фитоэстрогены — просто незаменимый продукт для женщин после 30, заверила специалист.
Помимо всего прочего, такая «каша» на завтрак стимулирует работу кишечника и помогает ему выводить все, что там накопилось наружу. А корица стабилизирует сахар в крови.
Эксперт также поделилась рецептом своего любимого блюда на завтрак.
Наа 1 порцию понадобиться:
4 ст. л. льняных семян (замоченных на ночь в воде)
1 большая горсть миндаля (примерно 15 штук)
1 ст. л. семян чиа (можно без них)
1/2 яблока с кожурой без сердцевины
100 грамм любых ягод (можно замороженных)
1 ст. л. кокосовой стружки или кокосовых чипсов (по желанию)
1/2 ч. л. корицы
Для приготовления:
С вечера замочите семена льна и чиа, залив их с верхом водой комнатной температуры. Оставьте на ночь, накрыв крышкой.
Обратите внимание: если за ночь на поверхности воды образуется пленка — это ни что иное, как суперполезные бифидобактерии. Снимать эту пленку ни в коем случае не нужно! Просто осторожно перемешайте кашу.
Утром миндаль порубите ножом, а яблоко порежьте.
Смешайте льняную кашицу с миндалем, яблоком, ягодами и кокосовой стружкой и посыпьте корицей. Приятного аппетита!
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