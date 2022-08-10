Нутрициолог назвала лучший завтрак для продления молодости

Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

Также лен — прекрасный источник фитоэстрогенов типа «лигнаны». Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала она. Это прекрасный способ борьбы за красоту и молодость.

Именно антиоксиданты — наше главное оружие со старением клеток, а фитоэстрогены — просто незаменимый продукт для женщин после 30, заверила специалист.