Нутрициолог перечислила продукты, которые повышают гемоглобин

Уровень гемоглобина в крови — важный показатель, с помощью которого можно определить состояние здоровья организма. Когда его уровень снижается, что человек может испытывать слабость, повышенную утомляемость, головную боль и прочие дискомфортные симптомы. Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказал, с помощью каких продуктов можно нормализовать состояние.

Об этом сообщает издание Storinka.

По словам специалиста, повысить уровень гемоглобина в организме можно с помощью красного мяса (говядины, баранины), субпродуктов и пищи, в составе которой много витамина С (квашеная капуста, брокколи, брусника, цитрусовые). Это те продукты, которые помогают усваиваться железу. Также стоит добавить в рацион морскую рыбу, яйца, горький шоколад, орехи.

Нутрициолог отметила, что низкий гемоглобин может ухудшить состояние, в частности спровоцировать проблемы со щитовидной железой, печенью, поэтому важно следить за этим показателем.

«Курсор» писал ранее, что нутрициолог Катя Медушкина перечислила три недорогих продукта, которые точно помогут вам похудеть.