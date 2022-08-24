Один грамм соли может предотвратить миллионы сердечных приступов — ученые

Всем известно, что потребление слишком большого количества соли повышает кровяное давление, что, в свою очередь, может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Глядя на данные о здоровье взрослых в Китае, авторы исследования подсчитали, что сокращения ежедневного потребления соли всего на 1 грамм было бы достаточно, чтобы предотвратить 9 млн случаев инсульта и сердечного приступа в период до 2030 года.

Исследование было опубликовано в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Поскольку 4 млн из этих случаев могут закончиться летальным исходом, такая простая мера может спасти множество жизней. В Китае среднесуточное потребление соли составляет 11 граммов, что намного превышает 5 граммов, рекомендованных ВОЗ. Исследователи собрали последние статистические данные о численности населения, потреблении соли, артериальном давлении и уровне заболеваемости.

«Предыдущие оценки влияния сокращения потребления соли на здоровье в Китае использовали либо устаревшие, либо иным образом ненадежные источники данных и не учитывали более продолжительный эффект снижения потребления соли на артериальное давление в течение нескольких лет», — написали ученые в статье.

Команда рассмотрела два других сценария, помимо снижения на один грамм: сокращение на 3,2 грамма в день (снижение на 30% по сравнению со средним показателем) к 2025 году и сокращение потребления соли до рекомендуемых 5 граммов в день к 2030 году.

По словам ученых, если эти цели будут достигнуты, то можно будет предотвратить в два раза больше смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря предполагаемому снижению систолического артериального давления. Однако исследователи подчеркивают, что сокращение должно быть последовательным в течение нескольких лет.

«Другие испытания заменителей соли с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия, медико-санитарное просвещение домашних поваров и мероприятия в ресторанах продолжаются или недавно были завершены, некоторые из которых уже показали многообещающие результаты», — пишут исследователи.

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 40% смертей в Китае, при этом урбанизация и связанное с этим увеличение потребления обработанных продуктов и продуктов на вынос считаются одним из основных факторов.

Хотя авторы этого исследования рассматривали только потенциальное снижение случаев сердечно-сосудистых заболеваний, они предполагают, что снижение потребления соли будет иметь и множество других преимуществ. Например, слишком много соли также связано с некоторыми видами рака и различными проблемами с почками.

Китайское правительство запустило кампанию «Здоровый Китай 2030», чтобы попытаться достичь своей цели по ежедневному потреблению соли всего в 5 граммов. Это будет нелегко при населении в 1,4 млрд человек, но цифры, полученные в этом исследовании, убедительны.

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