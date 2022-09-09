Оккупанты убили двух работников Запорожской АЭС — глава Энергоатома

Где сейчас находятся еще около десяти человек, не известно — они были увезены россиянами и после этого информации об их местонахождении нет.

Российские оккупанты, контролирующие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), убили двух сотрудников на объекте, десятки других работников были задержаны и подверглись жестокому обращению.

Об этом в сообщил руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, информирует AFP.

По его словам, на электростанции «постепенно был установлен режим травли персонала».

«Двое людей были избиты до смерти. Где сейчас находятся около десяти человек, мы не знаем, они были увезены россиянами и после этого у нас нет информации об их местонахождении», — сказал Котин.

Нынешнюю ситуацию на заводе он охарактеризовал как «очень тяжелую», сославшись на «пытки персонала и избиение персонала».

«Россияне ищут проукраинских людей и преследуют их. Люди психологически сломаны», — подчеркнул Котин.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена последняя линия, которая соединяла узел объекта с энергосистемой Украины.

Ранее Курсор писал о том, что 1 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, после чего на станции остались 5 инспекторов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на объекте.

Во время визита на ЗАЭС удалось снять военную технику рф*, что запрещено нормами международного права. Российские пропагандисты утверждают, что она обеспечивает радиационную и химическую защиту станции.

Также Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!