Медики рассказали, почему нельзя смотреть на часы, когда вы не можете заснуть

Проблемы со сном мучают многих людей. Не прекращаются поиски причин их появления и возможные методы решения. Специалисты обнаружили одну малозаметную привычку, которая может лишить человека сна на всю ночь.

Главным фактором возникновения бессонницы считается стресс. Чем больше человек нервничает, тем хуже качество его ночного отдыха. Чем хуже он спит, тем выше уровень стресса. Таким образом оба явления считаются взаимосвязанными.

Исследования показывают, что у человека, который не может заснуть и постоянно поглядывает на часы, повышается уровень тревоги. По этой причине, если через каждые пять минут брать телефон в руки и смотреть, сколько прошло времени, попытки заснуть будут оставаться безуспешными еще в течение долго времени. Человек не расслабится из-за мыслей о том, что он не может нормально отдохнуть, что утром он будет без сил и не сможет быть эффективным. Помимо этого, поглядывая часто в телефон во время бессонной ночи, вы постоянно подвергаетесь влиянию синего света, который нарушает процесс производства мелатонина и ухудшает сон.

Проверять сколько времени не кажется чем-то опасным. Многие даже не обращают на это внимания, но в скором времени подобное действие перерастет в привычку, что будет на постоянной основе мешать сну. Во время исследования специалисты наблюдали за людьми, которые были слишком привязаны к этой привычке. В итоге все они начали просыпаться каждую ночь в одно и то же время. Их мозг был уже настроен на то, чтобы в определённое время проверить сколько сейчас времени. Если вы уже страдали проблемами с засыпанием, то подобная привычка ухудшит ваше состояние. Это касается и пациентов с обструктивным апноэ.

В любом случае эксперты призывают постоянно не проверять время, когда вы пытаетесь заснуть. Это одна из тех привычек, которые лучше преодолеть, независимо от того, страдаете ли вы хронической бессонницей или это происходит с вами редко.

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