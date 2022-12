Онлайн-симулятор покажет последствия падения астероида на Землю в любом месте

Созданный программистом Нилом Агарвалом, который также стоял за другими интересными онлайн-опытами, такими как «Потрать деньги Билла Гейтса», «Кто был жив?», «Вселенная прогноза» и «Абсурдные проблемы с троллейбусом», и основан на значительном количестве предшествующих академических исследований, проведенных учеными за эти годы.

Asteroid Launcher — бесплатный онлайн-симулятор, который покажет вам, что произойдет, если астероид упадет на Землю в любом месте, которое вы пожелаете.

Во многом Asteroid Launcher очень напоминает симулятор Nukemap 2012 года, созданный Алексом Веллерстайном, который стремился проверить, что произойдет, если взорвется ядерное оружие в любой точке мира.

Пользователи могут выбирать между следующими различными типами астероидов:

Затем можно выбрать диаметр астероида. Они варьируются от всего одного 1 м в ширину до 1,5 км в ширину. После этого нужно рассчитать скорость, которая колеблется от одного до 100 км/с, и угол удара, который колеблется от 5-ти градусов до 90 градусов.

И самая важная часть — это выбор места. Это делается путем буквального перетаскивания карты на основе Apple Maps, а не ввода конкретных координат. Затем вы нажимаете кнопку запуска астероида и видите результаты.

