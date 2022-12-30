Онлайн-симулятор покажет последствия падения астероида на Землю в любом месте

Вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если гигантский астероид внезапно врежется в Землю и уничтожит все вокруг?

Созданный программистом Нилом Агарвалом, который также стоял за другими интересными онлайн-опытами, такими как «Потрать деньги Билла Гейтса», «Кто был жив?», «Вселенная прогноза» и «Абсурдные проблемы с троллейбусом», и основан на значительном количестве предшествующих академических исследований, проведенных учеными за эти годы.

Asteroid Launcher — бесплатный онлайн-симулятор, который покажет вам, что произойдет, если астероид упадет на Землю в любом месте, которое вы пожелаете.

Во многом Asteroid Launcher очень напоминает симулятор Nukemap 2012 года, созданный Алексом Веллерстайном, который стремился проверить, что произойдет, если взорвется ядерное оружие в любой точке мира.

Пользователи могут выбирать между следующими различными типами астероидов:

Железные астероиды

Каменные астероиды

Золотые астероиды

Комет

Углеродные астероиды

Затем можно выбрать диаметр астероида. Они варьируются от всего одного 1 м в ширину до 1,5 км в ширину. После этого нужно рассчитать скорость, которая колеблется от одного до 100 км/с, и угол удара, который колеблется от 5-ти градусов до 90 градусов.

И самая важная часть — это выбор места. Это делается путем буквального перетаскивания карты на основе Apple Maps, а не ввода конкретных координат. Затем вы нажимаете кнопку запуска астероида и видите результаты.

New page! Make your own asteroid and launch it at Earth to see the effects. https://t.co/qZjLSEhkQI pic.twitter.com/1ARBuK3C0E — Neal Agarwal (@nealagarwal) December 5, 2022

Специалисты говорят, что Asteroid Launcher — это любопытный онлайн-симулятор. Согласно прогнозам НАСА, Земле не угрожает Армагеддон, вызванный астероидами, по крайней мере, еще столетие.

Как сообщал Курсор, астероид шириной 1,5 км является крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет, и астрономы окрестили его «убийцей планет», поскольку последствия его столкновения будут ощущаться на нескольких континентах.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.