Остаются в кишечнике часами: какие продукты повышают риск рака

Сладкая выпечка, такая как чизкейк, безе, наполеон, вузетка или тирамису, также нарушают правильную работу пищеварительной системы. Смесь яиц, сахара, масла, творога или сливок очень тяжело усваивается. Может пройти даже несколько часов, прежде чем он будет выведен из организма. Чрезмерное потребление этих видов деликатесов может вызвать диарею, боли в животе и газы. Об этом следует помнить особенно людям с непереносимостью лактозы.

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