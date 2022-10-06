Остаются в кишечнике часами: какие продукты повышают риск рака

Быстрое питание
Бургеры, хот-доги, картофель фри и шашлыки относятся к числу самых трудноперевариваемых продуктов. Прежде чем мы снова потянемся к этому типу быстрого перекуса, помните, что он содержит много вредных трансжиров. Фаст-фуд может оставаться в кишечнике очень долго и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе рака желудка и толстой кишки.
Молочные торты
Сладкая выпечка, такая как чизкейк, безе, наполеон, вузетка или тирамису, также нарушают правильную работу пищеварительной системы. Смесь яиц, сахара, масла, творога или сливок очень тяжело усваивается. Может пройти даже несколько часов, прежде чем он будет выведен из организма. Чрезмерное потребление этих видов деликатесов может вызвать диарею, боли в животе и газы. Об этом следует помнить особенно людям с непереносимостью лактозы.
Грибы
Эти лесные деликатесы можно отнести к числу самых трудноусвояемых продуктов. Они содержат полисахарид под названием хитин, который не может растворяться желудочными кислотами человека, поэтому грибы остаются в пищеварительной системе. Самые полезные грибы тушатся в собственном соусе с добавлением полезных трав. Ради нашего здоровья мы должны избегать грибных соусов на основе заправки, сливок или жирного мяса и грибов, маринованных в уксусе.
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