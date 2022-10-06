Отец Беллы Хадид раскритиковал ЦАХАЛ: Вас будут судить как нацистов

Мухаммед Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, во время Йом-Кипур резко высказался о ЦАХАЛ и «сионистах».

Сперва мужчина опубликовал фотографию солдата ЦАХАЛа и палестинских детей с завязанными глазами и написал, что военнослужащих «будут судить так, как судили нацистов».

Об этом сообщает Mako.

«Настоящая палестинская история – и у нас там 10 миллионов голосов. Гитлер заклеймил евреев террористами, как считали немцы, и в трусости совершили преступление века. Сионисты заклеймили палестинцев террористами в их собственной стране. Больше не бойтесь, сионисты – террористы в нашей стране. Они нанесли нам достаточно вреда», – добавил Мухаммед Хадид.

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