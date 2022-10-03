Первые звоночки: когда организм сигнализирует о начале сахарного диабета

Выделяют два типа болезни, которые имеют свои специфические признаки, но им присущи и общие симптомы. Эти симптомы могут проявляться задолго до того, как больному поставят диагноз.

Врачи назвали главные ранние признаки диабета на ранней стадии. Если вы обнаружили несколько признаков у себя — стоит сдать анализ крови на уровень глюкозы.

Об этом пишет УНИАН.

Постоянная жажда часто становится одним из первых симптомов. Человека с диабетом мучает постоянная сухость во рту, сколько бы воды он не пил. Нередко жажда обостряется ночью, и человек просыпается от сильного желания пить.

Потеря веса. Это частый симптом диабета, особенно 1 типа. Если вы быстро худеете, хотя питаетесь и двигаетесь как обычно — это тревожный звоночек.

Постоянный неутолимый голод. Больные диабетом люди почти никогда не чувствуют сытости. Даже после сытного обеда голод наступает уже через час. Происходит это из-за нарушения обменных процессов сахара в организме.

Необъяснимая усталость. Вы хорошо высыпаетесь, полноценно питаетесь и не перетруждаетесь, но по утрам вам тяжело встать с кровати. Потеря физических сил и истощение — частые спутники диабета.

Частое мочеиспускание. Эта проблема встречается при многих заболеваниях, но в совокупности с уже перечисленными симптомами должна насторожить. Постоянные позывы к мочеиспусканию связаны с тем, что организм таким образом пытается вывести излишек сахара.

Онемение и судороги в ногах — очень опасный симптом, присущий диабету 2 типа. Это серьезный повод для визита к врачу. Если медлить с лечением, то всё может закончиться ампутацией ноги.

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