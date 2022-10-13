Пластический хирург назвал пять привычек, приближающих старение

Чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой нужно снизить уровень стресса и убрать из рациона вредные продукты.

Суета – главный враг красоты и молодости, говорит врач. Это проявление излишней тревожности за результат, а это безусловный стресс для организма, на который он реагирует всегда одинаково – выплеском гормона кортизола.

Об этом пишут Новости Ю.

Повышенный уровень кортизола приводит к лишним сантиметрам на талии и боках, вызывает отечность лица и конечностей.

Вторая привычка, убивающая красоту, – пить кофе в большом количестве. Сердечно-сосудистая система со временем обязательно пришлет кофеманам свой привет, отмечает пластический хирург.

Также он призывает не налегать на сладкое. Из-за избытка сахара могут образоваться морщины, пигментные пятна.

Среди других привычек старения – посещение солярия и малоподвижный образ жизни. «От сидения перед телевизором страдают не только фигура и тонус кожи, но и цвет лица», — отмечает врач.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.