По какому участку тела можно оценить риск развития сахарного диабета

Жир в районе живота существенно увеличивает риск развития не только сахарного диабета, но еще и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые назвали участок тела, обратив внимание на который, можно будет понять, может ли у вас развиться сахарный диабет. Чтобы понять, стоит ли вам беспокоиться о развитии диабета II типа, необходимо обратить внимание на свой живот.

Об этом пишет grodno24.

Жир, который скапливается в области живота, называют висцеральным. Главная его опасность заключается в том, что он хранится вокруг внутренних органов, таких как кишечник, печень и поджелудочная железа. Исследования показывают, что большой объем висцерального жира с большой вероятностью в будущем приведет к сахарному диабету II типа.

Более того наличие у человека этого типа жира может свидетельствовать о его склонности к развитию резистентности к инсулину, что может снизить уровень сахара в крови до опасных отметок. Это состояние появляется по причине того, что клетки мышц и печени слабо реагируют на инсулин и не могут поглощать сахар, присутствующий в крови из-за секреции висцеральным жиром ретионол-связывающего белка 4. Таким образом люди, которые кажутся внешне худыми, на самом деле могут иметь жир, скрывающийся внутри, и потому у них присутствует повышенный риск развития сахарного диабета.

Медики уверяют, что если своевременно обратить внимание на свое здоровье, пройти обследование, то даже развитие преддиабетного состояния не станет приговором. На этом этапе защитить себя от опасного недуга можно при помощи сокращения своего веса, правильного питания и достаточного уровня физической активности.

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