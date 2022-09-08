Люди, употребляющие этот напиток перед сном, лучше спят и просыпаются более отдохнувшими

Недостаток сна может иметь ряд рисков для здоровья, от увеличения веса до сердечных заболеваний и диабета.

По словам Брэда Дитера, доктора философии, сертифицированного тренера по питанию, научно доказано, что одна вещь, способствующая спокойному сну, — это употребление чая перед сном.

«Редко, когда общепринятые знания на самом деле оказываются правдой, но есть приличное количество исследований, которые предполагают, что употребление травяного чая перед сном действительно может улучшить качество вашего сна и, как следствие, уменьшить усталость», — сказал он.

Это не только типичные чаи, такие как ромашковый, но и другие травяные чаи. Дитер рекомендует перед сном попробовать мяту, лаванду, мелиссу, гибискус и ройбуш.

Также важно знать, какие напитки мешают спокойному сну. Дитер говорит, что два из худших — это кофеин и алкоголь. «Доказано, что употребление кофеина за 0–6 часов до сна увеличивает время засыпания на 40–60 минут и снижает эффективность сна на 10 %».

Создание расслабляющей рутины — лучший способ заснуть вовремя. Избегайте работы в постели, сокращайте использование электроники непосредственно перед сном и пейте такие вещи, как травяной чай, — это отличные шаги к здоровому сну.

Как сообщал Курсор, израильские ученые из института Вейцмана совершили прорыв в науке и смогли вырастить эмбрион мыши из стволовых клеток.