Почему людям с заболеваниями сердца не стоит употреблять рис

Как выяснилось, этот продукт может способствовать закупорке артерий.

Заболевание сердечно-сосудистой системы лидируют по количеству летальных исходов во всем мире. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют ответственно подходить к своему питанию, исключая продукты, которые могут привести к закупорке артерий.

Об этом сообщает Ukr.Media.

К ним относятся хлеб, макароны и, неожиданно, рис, ранее считавшийся полезной и диетической крупой, имеющейся в различных диетах.

Теперь эксперты утверждают, что в рисе совершенно нет полезных волокон, минералов и витаминов. Особенно если это очищенный белый рис, который при переработке организмом превращается в сахар и откладывается на стенках сосудов и во всех других местах в форме жира.

Зато полезно есть цельнозерновые продукты. Например, отруби, в которых достаточно клетчатки, антиоксидантов и минералов с витаминами.