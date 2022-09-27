Почему по утрам не стоит пить апельсиновый сок

Нутрициолог и диетолог Вера Хорунжа рассказала, что после пробуждения лучше всего пить простую обычную воду, а не сок на основе цитрусовых.

Завтрак является важным приемом пищи, потому что он насыщает организм энергией и придает бодрости. Но огромную роль играет не только то, что вы едите по утрам, но и какие напитки употребляете. Нутрициолог и диетолог Вера Хорунжа рассказала, почему после пробуждения стоит отказаться от апельсинового сока.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам специалиста, после сна наш организм нуждается в пополнении водного баланса и для этого отлично подойдет простая вода, а вот сладкий сок для желудка рано утром — агрессивная среда. Дело в том, что цитрусовые содержат кислоты, которые могут спровоцировать проблемы с пищеварением, особенно у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Но помимо этого, в соке еще есть сахар, который при попадании в голодный желудок быстро всасывается в кровь, повышая уровень инсулина. А «магазинный» сок содержит еще больше дозу сахара, чем свежевыжатый.

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