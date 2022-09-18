Терапевт рассказала про пользу томатного сока во время перелетов

Во время полета мы не двигаемся, лимфа застаивается, и межклеточная жидкость начинает копиться, в результате получается отек.

Томатный сок обладает множеством витаминов и полезных веществ, которые поддерживают нормальную работу организма. А еще его рекомендуется пить перед перелетами. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, в чем его преимущество.

Об этом сообщает Ura.news.

По словам специалиста, за счет этого напитка можно обеспечить разжижение крови, поскольку он служит природным антиагрегантом. Во время полетов кровь начинает плохо циркулировать, а томатный сок является хорошей профилактикой тромбообразования. В нет практически отсутствует сахар, поэтому его можно употреблять диабетикам и тем, кто хочет сбросить лишние килограммы. Еще легка подсоленный томатный сок помогает сохранять водно-солевой баланс во время перелета.

Таким же эффектом еще обладает и апельсиновый сок, но его лучше употреблять людям без указанного заболевания.

Специалист подчеркнула, что перед полетом лучше отказаться от плотного приема пищи, потому что для организма это станет дополнительной нагрузкой.

«Курсор» писал ранее, что все овощи по-своему полезны для организма, но свеклу почему-то многие недооценивают, а она обладает целым списком удивительных свойств. Врач-нутрициолог Александр Мирошников рассказал, почему каждому человеку периодически стоит пить свекольный сок.