Почему великие цивилизации потерпели загадочный крах 3200 лет назад? — ответ историков

В течение 13 и 12 веков до н.э. многие из «великих древних цивилизаций» того времени пали, как домино. Когда-то величественные города Восточного Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока рухнули; системы письма были уничтожены; вспыхнули восстания; бушевали войны; и культуры, казалось бы, были стерты с лица земли. Поздний бронзовый век был описан как один из первых набегов человечества на глобализацию, но он закончился насильственным, внезапным и глубоко таинственным крахом.

Об этом сообщает IFL Science.

Историки до сих пор яростно спорят о точных причинах так называемого «краха бронзового века», но ясно одно: это было не самое приятное время для древних людей. Среди цивилизаций, которые процветали в эту эпоху, были Средняя Ассирийская империя в Месопотамии, Новое царство Египта, Вавилон, Хеттская империя Анатолии, микенцы в материковой Греции и минойцы на Крите. Все эти великие державы были разбросаны по всему Средиземноморью и были тесно связаны между собой через торговлю и миграцию. Однако около 1177 г. до н . э. эта процветающая сеть рухнула.

Одним из наиболее распространенных объяснений краха является прибытие мародерствующей конфедерации захватчиков, известной как «Народы моря». Народы моря не оставили ни памятников, ни письменных свидетельств, поэтому их идентичность далеко не ясна и до сих пор широко обсуждается. Часто предполагается, что на самом деле это были разные морские культуры, которые путешествовали по восточному Средиземноморью.

Кем бы ни были народы моря, они, похоже, оставили свой след в этой части мира, устроив разруху в некоторых частях Анатолии, Сирии, Финикии, Ханаана, Кипра и Египта к концу бронзового века между 13 и 12 веками до н.э. Археологические данные показывают, что в это опасное время бесчисленные города Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока были разрушены или просто стали заброшенными.

Некоторые специалисты утверждают, что цивилизации бронзового века разрушидись изнутри в результате общего системного коллапса. Эта идея предполагает, что многие царства позднего бронзового века имели «сложные, централизованные и запутанные» политические структуры, которые делали их уязвимыми и провоцировали неравенство и социальную нестабильность. Другое предположение — появление железа и изменения в способах ведения войны, из-за которых сражения стали еще более разрушительными.

Другое интригующее объяснение состоит в том, что крах бронзового века был связан с потрясением окружающей среды. В исследовании 2013 года изучались пыльцевые зерна из отложений древнего озера в этом регионе и были обнаружены доказательства климатических изменений в это время. Авторы исследования утверждают, что это изменение окружающей среды привело к широко распространенным засухам, нехватке продовольствия и голоду. И следствием этого стала массовая миграция, социальные потрясения, и эти когда-то сильные цивилизации стали уязвимыми для захватчиков, возможно, Народов Моря.

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