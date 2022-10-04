Помогают ли молочные продукты предотвратить диабет

Молочные продукты богаты на множество витаминов и микроэлементов, в частности кальций, фосфаты и белок.

При сахарном диабете стоит пересмотреть свой рацион питания. Медики рекомендуют исключить из него рафинированные углеводы, транс-ненасыщенные жиры, а также субпродукты и полуфабрикаты. А как быть с молочными продуктами?

Об этом сообщает Woman.rambler.

В умеренных количествах их можно употреблять, только заранее проконсультируйтесь у своего специалиста. В молочных продуктах содержится витамин D, белок, фосфаты, кальций и другие микроэлементы, необходимые для поддержания здоровья сердца, мышц и костей.

Ученые говорят, что молочные продукты с низким содержанием жира содержат полезные пробиотики, которые могут оптимизировать работу кишечника и снизить риск развития диабета. И все дело в высокой концентрации белка. Чтобы переварить его, организму требуется время. В результате человек чувствует дольше насыщение, а это позволяет ему не переедать, что важно для людей с диабетом.

Ежедневное употребление одного стакана молока или йогурта поможет предотвратить диабет II типа.

«Курсор» писал ранее, что врачи назвали главные ранние признаки диабета на ранней стадии. Если вы обнаружили несколько признаков у себя — стоит сдать анализ крови на уровень глюкозы.

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