Популярный пищевой краситель вызвал нарушения работы кишечника

Этот краситель используют для сладких напитков, конфет и других продуктов.

Канадские исследователи выявили, что популярный краситель Е129 способен спровоцировать нарушения в работе кишечника.

Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые отметили, что краситель вызывает легкие формы кишечного колита. Его часто применяют производители для сладких напитков, конфет и других кондитерских товаров, а также он используется для детских лекарственных препаратов и в косметических средствах.

Эксперты говорят, что в повышенных концентрациях этот краситель может приводить к формированию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аллергическим реакциям и онкологическим заболеваниям.

Ученые выяснили, что этот краситель негативно воздействует на клетки, нарушая выработку серотонина, связанного с регуляцией работы кишечника.

«Курсор» писал ранее, что профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

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