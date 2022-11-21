Популярный утренний напиток оказался действенным средством для сжигания жира — ученые

Кофе помогает сбросить вес за счет прямого воздействия на так называемый бурый жир, который локализуется вокруг талии и бедер.

В Медицинской школе Ноттингемского университета ученые установили, что один из самых популярных напитков является естественным и качественным жиросжигателем. Это отличная новость для любителей кофе, ведь именно этот напиток позволяет держать фигуру в тонусе.

Об этом сообщает Medikforum.

Исследования британских ученых подтверждают результаты их коллег со всего мира о том, что кофе способствует похудению. Оказалось, что этот напиток стимулирует клеточную активность бурого жира, отвечающего за «мгновенную поставку» энергии организму и его обогрев.

Чтобы выполнять свои функции, клетки коричневого жира интенсивно сжигают сахар, жир, калории и способствуют похудению

В ходе эксперимента с добровольцами оказалось, что после употребления кофе бурый жир разогревается, а его клетки увеличивают свою активность.

Такую особенность напитка специалисты предлагают использовать для борьбы с диабетом. Именно реакция клеток коричневой жировой ткани на кофе может стать ключом к решению ожирения.

«Курсор» писал ранее, что бег является одним из самых популярных видов физической активности, которая приносит здоровью неоценимую пользу, в частности сердечно-сосудистой системе.