Поражает почки и мышцы: избыток какого элемента опасен для организма

Когда в нашем организме не хватает меди, мы можем стать гиперактивными и заражаться инфекциями чаще, чем обычно. Дефицит меди также приводит к анемии, ослабляет мышечную силу, приводит к нарушениям артериального давления и проблемам с концентрацией внимания.

Следует помнить, что правильно сбалансированная диета, богатая всеми необходимыми питательными веществами, должна покрывать нашу суточную потребность в цинке.