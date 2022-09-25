Поражает почки и мышцы: избыток какого элемента опасен для организма

Цинк — это элемент, который поддерживает правильное функционирование иммунной системы, защищая нас от патогенных бактерий и вирусов. Когда организм не борется с дефицитом цинка, наши волосы и ногти крепкие, а кожа гладкая и здоровая – исчезают покраснения, высыпания и раздражения.
Цинк также используется в качестве вспомогательного средства при лечении диабета, шизофрении, депрессии и гипотиреоза. Кроме того, его надлежащее снабжение поддерживает работу нашего мозга.
Потребность в цинке зависит не только от возраста, но и от пола, хотя предполагается, что общая потребность в цинке составляет от 3 до 12 мг в день. Однако его прием должен строго контролироваться врачом. Также не следует забывать, что избыток этого ценного элемента откладывается в печени и почках, что в свою очередь приводит к проблемам с усвоением меди.
Когда в нашем организме не хватает меди, мы можем стать гиперактивными и заражаться инфекциями чаще, чем обычно. Дефицит меди также приводит к анемии, ослабляет мышечную силу, приводит к нарушениям артериального давления и проблемам с концентрацией внимания.
Следует помнить, что правильно сбалансированная диета, богатая всеми необходимыми питательными веществами, должна покрывать нашу суточную потребность в цинке.
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