Посол Израиля Гилад Эрдан назначен вице-президентом Генассамблеи ООН

Избрание израильского представителя на пост вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН даст возможность укрепить позиции Израиля и усилить его влияние на международной арене.

Важным событием для израильской дипломатии стало избрание Гилада Эрдана вице-президентом Генеральной Ассамблеи ООН.

Голосование прошло во вторник в присутствии 193 членов организации. Принято решение, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан станет председателем на следующих заседаниях Генеральной Ассамблеи и примет участие в определении повестки дня. Он приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре, на следующем созыве Генассамблеи.

Эрдан заявил: «Теперь я буду представлять Израиль в самом сердце ООН. Ничто не остановит меня — и я имею в виду ничто — от борьбы с дискриминацией Израиля в ООН».

Представители Ирана и Сирии имели возражения против его кандидатуры, однако никто не помешал провести голосование по этому вопросу.

«Курсор» писал ранее, что Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю. Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.