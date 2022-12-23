Поставка северокорейского оружия в рф: Канада выступила с заявлением

Канада осудила то, что она назвала поставками северокорейского оружия в рф* , заявив, что сделка Пхеньяна с частной военной компанией «Группа Вагнера» «явно нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН».
«Мы будем продолжать работать с международными партнерами, чтобы реагировать на эти события и реагировать на дальнейшие поставки оружия, если они будут иметь место», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Министерство иностранных дел Северной Кореи в своем заявлении отрицало, что оно поставляло оружие в россию, но не упомянуло «Группу Вагнера», сообщает Reuters.
Ранее Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в поставках боевых ракет российской группе наемников «Вагнер» для использования в войне в Украине.
Белый дом сообщил, что поставка нарушила резолюции Совета Безопасности ООН и объявила о дальнейших санкциях в отношении «вагнеровцев».
По данным правительства Великобритании, численность бойцов группы наемников в Украине увеличилась с 1000 до почти 20 000 человек.
В последнее время группа также активно работала в Сирии и африканских странах, и ее неоднократно обвиняли в военных преступлениях и нарушениях прав человека.
«Вагнер ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине», — заявил журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.