Поставка северокорейского оружия в рф: Канада выступила с заявлением

Ранее Белый дом сообщил, что группа наемников «Вагнер» доставила ракеты для пехоты из Северной Кореи.

Канада осудила то, что она назвала поставками северокорейского оружия в рф* , заявив, что сделка Пхеньяна с частной военной компанией «Группа Вагнера» «явно нарушает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН».

«Мы будем продолжать работать с международными партнерами, чтобы реагировать на эти события и реагировать на дальнейшие поставки оружия, если они будут иметь место», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Министерство иностранных дел Северной Кореи в своем заявлении отрицало, что оно поставляло оружие в россию, но не упомянуло «Группу Вагнера», сообщает Reuters.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в поставках боевых ракет российской группе наемников «Вагнер» для использования в войне в Украине.

Белый дом сообщил, что поставка нарушила резолюции Совета Безопасности ООН и объявила о дальнейших санкциях в отношении «вагнеровцев».