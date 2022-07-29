Появилось жуткое видео, как толпа арабов забрасывает камнями израильское авто: реакция ЦАХАЛа разозлила сеть

«Десяткам арабских бунтовщиков удалось добраться до главной дороги и превратить ее в полигон для атаки на любую еврейскую машину», — написали в сети.

В очередной раз арабы из деревни Эль-Муайир подвергли опасности жизни проезжающих на авто израильтян.

Они забрасывали камнями израильские автомобили на шоссе Алон.

Град камней по одному из авто зафиксирован на видео:

תיעוד מפחיד מכביש אלון: פורעים מהכפר אל מועייר יידו אבנים על רכבים ישראלים בכביש אלון. התושבים טוענים: במקום לטפל בפורעים צה"ל סגר את הכביש לישראלים pic.twitter.com/Yw0s1mWd55 — חנן גרינווד (@hanan_green) July 29, 2022

Но что больше всего возмутило израильтян, так это то, что, по словам очевидцев, вместо того, чтобы бороться с нападавшими арабами, ЦАХАЛ закрыл дорогу израильтянам.

«Террористы забросали камнями израильский автомобиль недалеко от деревни Эль-Муаир.

Позднее там завязались ожесточенные столкновения с участием сотен человек. Палестинцы сообщают о 16-летнем подростке, который был застрелен солдатами ЦАХАЛа и скончался от ран, а также о двух других раненых», — написала журналистка N12.

תיעוד: רכב ישראלי נרגם באבנים בידי מחבלים בציר אלון, סמוך לכפר אל מוע'ייר.

בהמשך התפתחו שם עימותים אלימים בהשתתפות מאות.

הפלסטינים מדווחים על בן 16 שנורה בידי צה"ל ומת מפצעיו, ועל 2 פצועים נוספים pic.twitter.com/eO0fVGlVsR — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) July 29, 2022

«Это безобразие происходит снова.

С середины недели мы отправляли точные и упорядоченные отчеты в армию о беспорядках необычайного масштаба, организованных деревнями этого района и деревней Эль-Муаир во главе с Палестинской администрацией. Как всегда, ЦАХАЛ отнесся к передаваемой нами информации равнодушно и не отреагировал на нее должным образом. Результаты перед вами», — написал израильтянин, показав фото разбитой машины.

שוב קורה הבזיון הזה.

כבר מאמצע שבוע העברנו לצבא דיווחים מדוייקים ומסודרים על התפרעות בסדר גודל חריג שמארגנים בשישי כפרי האזור וכפר אל מועייר בראשם, כשעל הכל מנצחת הועדה למאבק בהתנחלויות של הרש"פ. כמו תמיד בצה"ל בחרו להתייחס באדישות למידע שהעברנו ולא נערכו כראוי. התוצאות לפניכם> pic.twitter.com/h5QFSKkVg1 — אלישע ירד (@elisha_yered) July 29, 2022

«Десяткам арабских бунтовщиков удалось добраться до главной дороги и превратить ее в полигон для атаки на любую еврейскую машину, оказавшуюся на месте происшествия. Какого черта ЦАХАЛ предпочитают ничего не делать??», — добавил он, отметив, что израильтяне имеют множество фото/видео-доказательств преступлений.

Ранее Курсор писал, что в Гуш-Эционе репортер записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей.

Напомним, что по окончании молитвы десятки жителей палестинской деревни Буркин устроили беспорядки. Они напали на еврея и убили его собаку.