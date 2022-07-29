Появилось жуткое видео, как толпа арабов забрасывает камнями израильское авто: реакция ЦАХАЛа разозлила сеть

В очередной раз арабы из деревни Эль-Муайир подвергли опасности жизни проезжающих на авто израильтян.
Они забрасывали камнями израильские автомобили на шоссе Алон.
Град камней по одному из авто зафиксирован на видео:
Но что больше всего возмутило израильтян, так это то, что, по словам очевидцев, вместо того, чтобы бороться с нападавшими арабами, ЦАХАЛ закрыл дорогу израильтянам.
«Террористы забросали камнями израильский автомобиль недалеко от деревни Эль-Муаир.
Позднее там завязались ожесточенные столкновения с участием сотен человек. Палестинцы сообщают о 16-летнем подростке, который был застрелен солдатами ЦАХАЛа и скончался от ран, а также о двух других раненых», — написала журналистка N12.
«Это безобразие происходит снова.
С середины недели мы отправляли точные и упорядоченные отчеты в армию о беспорядках необычайного масштаба, организованных деревнями этого района и деревней Эль-Муаир во главе с Палестинской администрацией. Как всегда, ЦАХАЛ отнесся к передаваемой нами информации равнодушно и не отреагировал на нее должным образом. Результаты перед вами», — написал израильтянин, показав фото разбитой машины.
«Десяткам арабских бунтовщиков удалось добраться до главной дороги и превратить ее в полигон для атаки на любую еврейскую машину, оказавшуюся на месте происшествия. Какого черта ЦАХАЛ предпочитают ничего не делать??», — добавил он, отметив, что израильтяне имеют множество фото/видео-доказательств преступлений.
Ранее Курсор писал, что в Гуш-Эционе репортер записал, как водитель выливает содержимое принадлежащего ему палестинского ассенизатора в ручей.
Напомним, что по окончании молитвы десятки жителей палестинской деревни Буркин устроили беспорядки. Они напали на еврея и убили его собаку.