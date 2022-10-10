Поздний прием пищи увеличивает чувство голода — исследование

Если вы хотите иметь стройную фигуру и не страдать из-за постоянного чувства голода — как можно скорее отучите себя жевать поздними вечерами. Такая простая мера пзволит контролировать свой аппетит в течение всего дня.

Поздний прием пищи усиливает чувство голода. Если вы предпочитаете есть вечером, риск ожирения возрастает.

Исследование было опубликовано во вторник в журнале Cell.

Поздний прием пищи устраняет сожженные за день калории и изменяет структуру жировой ткани. Таким образом, риск ожирения становится выше.

Ученые больницы Бригам в Бостоне в ходе исследования обнаружили, что пациенты, имевшие одинаковый режим, включая состав пищи, физическую активность, время, проведенное на свежем воздухе и сон, по-разному реагировали на потребляемые калории в зависимости от времени приема пищи. Он пришли к выводу, что поздний прием пищи в итоге заставлял участников больше и калорийнее питаться в течение последующих дней.

Как выяснили ученые, те участники исследования, которые ели на четыре часа позже остальных, были более голодными. Их расход калорий также был более низким, при этом потребляли они больше «тяжелой» пищи.

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