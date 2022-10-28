Продукты, которые лучше не употреблять людям с густой кровью

Люди с густой кровью могут страдать из-за плохого усвоения питательных веществ. Кроме того, они рискуют из-за того, что их органы не получают нормальное количество кислорода. Это делает человека склонным к инфарктам и инсультам, предупреждают медики.

Об этом пишет Страна здоровья.

Людям с густой кровью нужно следить за образом жизни и питанием. Им следует особенно тщательно выбирать продукты даже среди полезных. В частности, для них могут оказаться опасными брокколи, разная зелень. Их употребление увеличивает риск сгущения крови.

В брокколи и зелени содержится большое количество витамина К1, сгущающего кровь. Витамин К1 или филлохинон является основным диетическим источником витамина К, известного своей свертываемостью.

Филлохинон содержится в продуктах животного происхождения, печени некоторых животных, курином мясе. Но есть он и в листовой зелени – петрушке, шпинате, салате, а также брокколи.

При нарушении свертывания крови следует осторожно употреблять продукты с витамином К2 – он также может влиять на сгущение крови.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.