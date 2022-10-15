Продукты, оказывающие токсическое действие на печень

Для здоровья печени, а также для здоровья других органов нашего тела рекомендуется ограничивать продукты с высоким содержанием животных жиров. Это сало, масло, колбасы, жирное мясо, такое как утка, свинина.

По словам диетологов, полностью отказываться от этих продуктов не нужно. Однако в рационе их следует использовать умеренно. Повышенное количество соли в рационе также имеет негативные последствия для печени.

Согласно рекомендации ВОЗ, суточное потребление соли должно быть не более 5 граммов на взрослого человека. Помните, что соль часто скрывается в мясных продуктах, таких как колбасы, копчености, колбасы. Большое количество соли также содержится в солёных сырах, чипсах, консервах. Домашний бутерброд с жареной индейкой и овощами, творогом или слабосоленой рыбой был бы здоровой заменой.

Для поддержания здоровья печени вам также следует отказаться от алкоголя и уменьшить количество готовки с высоким содержанием масла. Таким образом вы сохраните не только свою печень, но и свое здоровье в целом.

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