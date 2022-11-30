Тренер развеял основной миф о «полезных» завтраках: почему стоит отказаться от мюсли

Эксперт по питанию Виктор Мандзяк говорит, что производители сухих завтраков рисуют на коробке этого продукта контур девушки с хрупкой фигурой, а сам продукт часто называют мюсли фитнес.
Об этом он написал в своем блоге.
По его словам, благодаря рекламе сейчас многие начали ассоциировать мюсли со стройностью. Но «со здоровьем мюсли связаны только своим названием», написал он.
Такой продукт очень калориен. В злаках примерно 340 ккал/100 граммов, в сухофруктах примерно230 ккал/100 г. Орехи очень калорийні, в них 650 ккал/100 г. А в меде содержится 330 калорий на 100 граммов.
По словам эксперта, мюсли отлично подойдут на завтрак для спортсменов, но людям, мечтающим сбросить вес — они не нужны. Мюсли – блюдо, которое прекрасно впишется в рацион бегуна-марафонца. А вот человеку, который следит за своей фигурой, бьется за каждый сантиметр на талии, такое традиционное блюдо я советую воспринимать как десерт, потому что оно им и есть. Ореол полезности снят с головы мюсли и передан помидорам, они заслужили, резюмировал Виктор.
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