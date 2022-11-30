Тренер развеял основной миф о «полезных» завтраках: почему стоит отказаться от мюсли

Об этом он написал в своем блоге.

Эксперт по питанию Виктор Мандзяк говорит, что производители сухих завтраков рисуют на коробке этого продукта контур девушки с хрупкой фигурой, а сам продукт часто называют мюсли фитнес.

По его словам, благодаря рекламе сейчас многие начали ассоциировать мюсли со стройностью. Но «со здоровьем мюсли связаны только своим названием», написал он.

Такой продукт очень калориен. В злаках примерно 340 ккал/100 граммов, в сухофруктах примерно230 ккал/100 г. Орехи очень калорийні, в них 650 ккал/100 г. А в меде содержится 330 калорий на 100 граммов.

По словам эксперта, мюсли отлично подойдут на завтрак для спортсменов, но людям, мечтающим сбросить вес — они не нужны. Мюсли – блюдо, которое прекрасно впишется в рацион бегуна-марафонца. А вот человеку, который следит за своей фигурой, бьется за каждый сантиметр на талии, такое традиционное блюдо я советую воспринимать как десерт, потому что оно им и есть. Ореол полезности снят с головы мюсли и передан помидорам, они заслужили, резюмировал Виктор.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал, что врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.