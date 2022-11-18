Психологи выяснили секрет правильного похудения

По мнению ученых, в случае, если человек думает о еде, как о части семейной традиции и потребности, а не как об основном элементе награды после стресса, то он преуспеет в похудении. При этом успех у подобных пациентов с лишним весом достигает показателя в 90 процентов.

Кроме этого психологи советуют завести дневник пищи и отмечать в нем не только количество и качество потребляемой пищи, но и те эмоции и воспоминания, которые она вызывает.

По словам нейрофизиолога Дайана Робинсона из организации Orlando Health, большинство людей связывает потерю веса только с физическими нагрузками и диетам, напрочь забывая о эмоциональном и психологическом аспекте. Статистика подтверждает это: около 30 процентов жителей США считают, что причиной их лишних килограммов является недостаток нагрузки.

Порядка 26 процентов винят в этом несбалансированное питание, а 17 процентов – нездоровый образ жизни в целом. И только 10 процентов считают, что в основе лежат психологические причины. По мнению экспертов, именно эта десятая часть имеет больше всего шансов изменить свое пищевое поведение и навсегда похудеть.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.

Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.