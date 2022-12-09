Путин рассказал, как рф может ответить на решение Запада ограничить цену на российскую нефть

Глава рф путин заявил в пятницу, что страна может решить сократить добычу нефти в ответ на последнюю меру Запада по ограничению цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

«Как я уже сказал, мы просто не будем продавать тем странам, которые принимают такие решения. Убытков у нас не будет ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул путин на пресс-конференции. Тем не менее, он отметил, что нынешний установленный потолок соответствует «ценам, по которым мы продаем сегодня», и поэтому это «никоим образом не повлияет на нас».

Глава россии заявил, что официальный ответ москвы будет обнародован «в ближайшие дни».

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что «Большая семерка», Европейский союз и Австралия «совместно установили потолок цен на морскую российскую нефть».

Ожидается, что этот шаг нанесет ущерб основному источнику прибыли рф и в то же время поможет мировому рынку оставаться стабильным, говорится в ее заявлении.

Верхний ценовой предел также позволит странам с низким и средним уровнем дохода «договариваться о более высоких скидках на российскую нефть и получать выгоду от большей стабильности на мировых энергетических рынках», заявила Йеллен.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Индии отказался от ежегодной встречи с путиным.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!