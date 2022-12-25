Пять естественных способов вдохнуть новую жизнь в поврежденные волосы

Ваши волосы нуждаются в уходе? Следуйте этим пяти естественным способам, чтобы избежать тусклости волос и, в свою очередь, получить гладкие и блестящие локоны.

Если вы недостаточно заботитесь о своих локонах, вы обязательно получите ужасные тусклые волосы. Но с небольшой осторожностью вы можете изменить внешний вид своих волос и придать им блеск, которого они заслуживают.

Доктор Б.Л. Джангид, дерматолог и хирург по пересадке волос в клинике SkinQure в Нью-Дели, рассказал HealthShots о лучших естественных способах избавиться от тусклости волос и о том, как сделать волосы блестящими и гладкими.

1. Нанесите кокосовое масло

Чтобы улучшить здоровье и внешний вид ваших тусклых, вьющихся волос, вы можете рассмотреть возможность использования кокосового масла. «Преимущество использования кокосового масла заключается в том, что оно является отличным источником витаминов, незаменимых жирных кислот, насыщенных жиров, лауриновой кислоты и антиоксидантов. Наносите его за 2–3 часа до душа, аккуратно втирая кокосовое масло в кожу головы, чтобы улучшить кровообращение», — говорит доктор Джангид.

2. Используйте рис и мед для ополаскивания

Аминокислоты, которые помогают залечить повреждения и укрепить корни, присутствуют в рисовой воде. С другой стороны, антиоксидантные и смягчающие свойства меда увлажняют волосы и уменьшают их ломкость. Смешайте одну чашку воды с половиной чашки риса и оставьте на три-четыре часа. Теперь эту воду следует нагреть, добавив столовую ложку меда. Для лучшего впитывания помассируйте волосы в течение двух минут после использования ополаскивателя. После этого вы можете дать волосам высохнуть на воздухе, а не мыть их шампунем.

3. Устранение сухости с помощью творога и меда

Доктор Джангид говорит: «Известно, что творог и мед являются естественными кондиционерами, в то время как творог содержит молочную кислоту, которая может помочь смягчить ваши волосы, а мед является невероятным увлажнителем, который может сделать ваши волосы мягкими и блестящими». Чтобы приготовить пасту, возьмите 1 стакан творога и 2 столовые ложки меда и смешайте их в миске. Нанесите на волосы и кожу головы, оставьте на 30 минут и тщательно промойте шампунем.

4. Маска для волос из амлы и алоэ вера

Амла укрепляет корни волос, уменьшает их выпадение и ускоряет рост. Кроме того, хорошо известно, что она предотвращает преждевременное старение волос. Алоэ вера увлажняет волосы и кожу головы. Кроме того, сочетание этих компонентов может усилить блеск ваших волос. Добавьте в миску две пюреобразные амлы и четыре-пять столовых ложек мякоти алоэ вера. Равномерно нанесите полученную смесь на длину волос и кожу головы. Через 30 минут промойте волосы теплой водой. Используйте маску два раза в неделю.

5. Паста из авокадо

Авокадо не только вкусное, но и полезное для здоровья волос. Оно не только богато омега-3 жирными кислотами, но также содержит незаменимые аминокислоты, витамины А, D и Е, оно также богат биотином, который помогает удерживать влагу в волосах, улучшать их текстуру и способствовать росту волос. Яйца могут сделать ваши локоны шелковистыми и блестящими, поскольку они содержат необходимые витамины и минералы.

Чтобы приготовить пасту, возьмите 1 яйцо, 1/2 очищенного авокадо и смешайте их вместе. Если хотите, можете также добавить 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите эту пасту на волосы, от корней, кожи головы до кончиков. Оставьте на 40-50 минут и тщательно промойте шампунем.

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