Пять лучших детокс-напитков для похудения

Медпортал HealthShots назвал лучшие детокс-напитки для похудения:

Детокс-вода с лимоном и мятой. Когда дело доходит до похудения, многие люди не могут обойтись без лимонной воды. Детокс-вода с лимоном и мятой обладает освежающим и острым вкусом и содержит необходимые питательные вещества, такие как витамин С, В6, А, Е, фолиевая кислота, медь, кальций, железо, цинк, магний и калий — идеальный напиток для сжигания жира!

Детокс-вода с арбузом, клубникой и мятой: настой арбуза, клубники и мяты создает отличный детокс-напиток, который поддерживает гидратацию и помогает сжигать жир. Поскольку арбуз содержит калий, он помогает выводить токсины из нашего организма, а будучи низкокалорийным фруктом и богатым антиоксидантами, он также сохраняет вашу кожу сияющей и здоровой. Кроме того, клубника поддерживает пищеварение и балансирует уровень pH.

Апельсиновая вода для детоксикации: Апельсиновая вода для детоксикации быстро готовится и содержит необходимые витамины и минералы, что делает ее идеальным напитком для выведения токсинов и повышения уровня энергии в течение дня.

Огуречная вода для детоксикации: огурец является известным продуктом питания для людей, которые пытаются похудеть, и на то есть веская причина; они чрезвычайно низкокалорийны и содержат тонны витаминов, минералов и клетчатки, которые могут принести пользу вашему организму. Вы также можете добавить лимон, чтобы сделать его более полезным для вашего тела.

Детокс-вода с яблоком и корицей. Стакан детокс-воды с яблоком и корицей поможет предотвратить увеличение веса. Его жиросжигающие и антиоксидантные свойства могут естественным образом повысить ваш метаболизм, сохраняя при этом чувство сытости дольше. Он также решает проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и расстройство желудка. Корица — одна из самых полезных специй, которую можно использовать для похудения. Итак, выпейте этот напиток и зарядитесь энергией.

Ранее Курсор писал, что японцы придумали новый метод предоставления информации о продуктах.