Пять масел для лица, которые сделают сухую и грубую кожу здоровой и сияющей

Попробуйте эти пять масел для грубой кожи и попрощайтесь с сухостью и тусклостью.

Рынок может быть наводнен продуктами, известными своей увлажняющей способностью, но ничто не может сравниться с питательным действием масел для лица.

Компания Health Shots поговорила с доктором Амитом Бангиа, старшим консультантом-дерматологом Азиатской больницы в Фаридабаде, о том, какие масла для лица лучше всего подходят для ухода за сухой кожей.

1. Аргановое масло

Ваша борьба с сухостью кожи может быть прекращена с помощью арганового масла. Оно может контролировать выработку кожного сала на вашей коже. Это масло также может способствовать более гладкому и спокойному цвету лица при лечении различных кожных заболеваний, включая сухость кожи и прыщи. Не реже двух раз в день наносите его непосредственно на кожу или используйте крем для лица, содержащий аргановое масло.

2. Кокосовое масло

В настоящее время установлено, что кокосовое масло помогает справиться с сухостью кожи и замедлить процесс старения. Кокосовое масло может улучшить внешний вид вашей кожи благодаря высокому содержанию витаминов Е и К, противогрибковым и антибактериальным свойствам и антибактериальным свойствам.

3. Масло жожоба

Масло жожоба прекрасно успокаивает и снимает раздражение и покраснение кожи. Масло жожоба на самом деле обладает рядом терапевтических преимуществ, которые могут помочь при лечении кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз и прыщи. Используйте его в качестве очищающего, увлажняющего или точечного средства, чтобы воспользоваться его преимуществами. Обычно его не нужно разбавлять, и его можно наносить на любую часть тела, включая лицо.

4. Оливковое масло

Оливковое масло может использоваться для лечения для сухой, потрескавшейся кожи, особенно зимой. Это отличный увлажняющий крем для кожи, особенно при нанесении на влажную кожу, когда поры открыты. Оливковое масло также увлажняет кожу и убивает бактерии благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.

5. Масло виноградных косточек

Масло виноградных косточек можно использовать для увлажнения сухой, тусклой кожи, выравнивания тона кожи и уменьшения видимости тонких линий и морщин. Дело в том, что линолевая кислота и витамин Е защищают кожу от вредного воздействия окружающей среды, восстанавливают ее эластичность и способствуют удержанию влаги. Кроме того, вяжущие вещества в масле виноградных косточек помогают тонизировать и подтягивать кожу, придавая ей более гладкий и сияющий вид.

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