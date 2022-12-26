Пять признаков того, что ваши волосы нуждаются в питании

Ваши волосы уязвимы для повреждений из-за таких факторов, как окружающая среда, химические вещества и отсутствие ухода.

Вы должны понимать важность питания или увлажнения волос, если хотите иметь гладкие, блестящие и упругие волосы. Проще говоря, питание волос означает обеспечение клеток волосяных фолликулов жизненно важными питательными веществами и микроэлементами, такими как витамины, минералы, белок, кислород и т. д.

Чтобы узнать, как определить, нуждаются ли ваши волосы во влаге или в уходе, Health Shots поговорили с доктором Ринки Капур, консультантом-дерматологом, из The Esthetic Clinics.

Вот список из 5 основных признаков повреждения волос, на которые следует обратить внимание:

1. Ломкость/выпадение волос

Чрезмерная укладка, сушка феном, плойка и плохое питание приводят к тому, что волосы становятся слабыми, ломаются и выпадают. Небольшое выпадение волос является нормальным, но значительное выпадение волос вызывает беспокойство.

2. Бугристые пряди волос

Проведите пальцами по волосам и почувствуйте их. Если прядь волос кажется жесткой и бугристой, значит, в жизни ваших волос не все хорошо. Неравномерная текстура волос свидетельствует о недостатке белка.

3. Клубки

Это один из самых распространенных признаков повреждения волос. Обратите внимание, как часто ваши волосы путаются даже после регулярного расчесывания. Это происходит из-за сухости.

4. Секущиеся концы

Секущиеся концы очень легко заметить, но трудно лечить. Если после свежей стрижки вы заметили секущиеся пряди волос примерно через шесть недель, значит, пришло время лечить повреждения волос.

5. Тусклые и вьющиеся волосы

Ваши локоны отказываются возвращаться к жизни, как бы вы о них ни заботились? Кондиционеры, средства для придания объема, средства против пушистости не помогают вернуть волосам жизнь? Причина — влага из атмосферы, а недостаток влаги в волосах делает их тусклыми и вьющимися.

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