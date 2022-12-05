Работники Эгед проведут завтра забастовку: названа причина

Компания пыталась добиться отмены забастовки через суд, но ходатайство было отклонено.

Во вторник, 6 декабря, работники автобусной компании «Эгед» проведут полуторачасовую забастовку в знак протеста против насилия, с которыми водители общественного транспорта в стране сталкиваются регулярно.

Об этом сообщает davar1.

Забастовка начнется в 9:30 и продлится до 11:00. В этот период автобусы не будут курсировать по маршруту 26 между центральной автобусной станцией в Реховоте и железнодорожной станцией в Мазкерет Батья.

Автобусная компания хотела отменить забастовку сотрудников через суд по трудовым спорам, но он отклонил ходатайство и постановил, что протест вместо двух часов продлится полтора часа. Представители компании говорят, что ответственность за предотвращение насильственных инцидентов в отношении водителей автобусов лежит на сотрудниках израильской полиции. Но судья отметил, что «Эгед» не предлагает вариантов для решения проблемы.

Забастовку было принято провести после недавнего нападения на водителя общественного транспорта на 26 маршруте. Тогда мужчина пострадал от рук подростков, которым сделал замечание, касающееся неоплаты проезда. Несовершеннолетнее его избили и он попал в больницу «Каплан».

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция под руководством начальника Коби Шабтая создала комитет, который займется расследованием проблем дорожного движения в Израиле.

Еще мы писали, что водитель автобуса был госпитализирован после жестокого избиения 28-летним мужчиной в городе Йокнеам.

Напомним, что в Гуш-Эционе на водителя автобуса №381 компании «Эгед таавура» было совершено нападение. В результате мужчина с травмами попал в медицинское учреждение.