Разработан новый потенциальный подход к лечению волчанки

Волчанка — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные здоровые ткани и органы.

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта недавно опубликовали свои выводы в журнале Science Immunology, показывая, что блокирование рецептора усвоения железа снижает патологию заболевания и повышает активность противовоспалительных регуляторных Т-клеток в модели системной красной волчанки (СКВ) на мышах.

Волчанка, включая СКВ, возникает, когда иммунная система атакует собственные здоровые ткани человека, вызывая боль, воспаление и повреждение тканей. Волчанка чаще всего поражает кожу, суставы, головной мозг, легкие, почки и кровеносные сосуды. По данным Американского фонда волчанки, около 1,5 млн американцев и 5 млн человек во всем мире болеют волчанкой.

Лечение волчанки направлено на контроль симптомов, снижение атаки иммунной системы на ткани и защиту органов от повреждений. В 2011 году для лечения СКВ был одобрен только один таргетный биологический препарат — белимумаб.

«Разработка новых методов лечения волчанки была настоящей проблемой. Популяция пациентов и заболевание неоднородны, что затрудняет разработку и проведение клинических испытаний», — сказал Джеффри Ратмелл, доктор философии, профессор патологии, микробиологии и иммунологии и заведующий кафедрой иммунобиологии Корнелиус Вандербильт.

Группа Ратмелла давно интересовалась волчанкой как частью более широких усилий по пониманию механизмов аутоиммунитета. Когда научный сотрудник Келси Восс, доктор философии, начала изучать метаболизм Т-клеток при волчанке, она заметила, что железо, по-видимому, является «общим знаменателем во многих проблемах с Т-клетками». Она также была заинтригована тем фактом, что Т-клетки пациентов с волчанкой имеют высокий уровень железа, даже несмотря на то, что пациенты часто страдают анемией.

Ученые обнаружили, что рецептор трансферрина был более сильно экспрессирован на Т-клетках мышей, склонных к СКВ, и Т-клетках пациентов с СКВ, из-за чего клетки накапливали слишком много железа.

Антитело, которое блокирует рецептор трансферрина, снижает уровень внутриклеточного железа, ингибирует активность воспалительных Т-клеток и повышает активность регуляторных Т-клеток. Лечение мышей, склонных к СКВ, антителом уменьшало патологию почек и печени и повышало выработку противовоспалительного фактора IL-10. В Т-клетках пациентов с волчанкой экспрессия рецептора трансферрина коррелирует с тяжестью заболевания, а блокирование рецептора in vitro увеличивает продукцию IL-10.

Ученые заинтересованы в разработке антител к рецептору трансферрина, которые специфически связываются с Т-клетками, чтобы избежать любых потенциальных нецелевых эффектов.

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