Развеян миф о пользе овсянки на завтрак: почему лучше отказаться

Овсянка на завтрак способна навредить — диетологи выяснили, что из-за ежедневного употребления по утрам геркулесовых каш организм человека может лишиться кальция.

Специалисты рекомендуют есть овсянку не более 1-2 раз в неделю, а лучше просто от нее отказаться. В овсяной крупе содержится большое количество пищевых волокон, которые абсорбируют не только вредные вещества, но и способны всасывать и полезные вещества. В частности — кальций.

Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Ридус».

Чтобы не было выведения кальция желательно чередовать: 1-2 раза в неделю готовить овсянку, а в остальные дни завтраки другие: крупы, омлет, творог, сырники, запеканка.

Порция каши содержит довольно много килокалорий (около 400−500), поэтому желающие похудеть, выбирая крупы, получают обратный эффект и, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса, отметила эксперт.

Эксперт рекомендует белковые завтраки вместо овсянки. Так, из круп получается достаточно калорийная трапеза, однако она не всегда дает должное насыщение. В то же время у человека, который употребляет белковый завтрак, чувство сытости более продолжительное. Поэтому врач-диетолог советует делать первый прием пищи белковым.

Также Русакова привела пример подобных утренних блюд и рассказала, что самым оптимальным завтраком для современного человека является омлет из 1 яйца для женщины и из 2 яиц для мужчин вместе с 200 граммами салата из свежих овощей. Вместо яиц может быть кусок мяса или творог. Как вариант, вместо животного белка можно употребить на завтрак небольшую горсть орехов и соевый сыр тофу.

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