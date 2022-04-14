Родственники солдат рф открыто торгуют награбленным в соцсетях: «муж привез из Украины»

Пока по российскому ТВ продолжают рассказывать сказки про подвиги своих войск, весь мир уже ассоциирует солдата рф * с мародером и убийцей мирных людей. Тонны награбленного в Украине солдаты рф уже передали своим родственникам и те торгуют дорогими вещами в интернете. И сколько бы поклонники «русского мира» это не отрицали — объявления в интернете, с реальными контактами свидетельствуют об обратном. И, к слову, все эти контакты фиксируют — чтобы и мародеры, и их недалекая родня ответила перед законом, либо перед людьми.

Так, в одном из объявлений продается аккумуляторный дрель-шуруповерт, очевидно, пересланный из Украины «на родину». Товар продается в одном из пабликов твери и области.

«Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины. Все вопросы в Watsapp 8(919)8175573», — говорится в сообщении.

Интересно, что реальная стоимость такой вещицы минимум в три раза выше, то есть ни солдаты рф, ни их родственники даже не понимают цены качественным вещам.

Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.