Российские зерно и удобрения должны попасть на мировые рынки — генсек ООН

По словам Гутерреша, российский экспорт удобрений и сельскохозяйственной продукции все еще сталкивается с «препятствиями».

Российская сельскохозяйственная продукция и удобрения должны беспрепятственно попадать на мировые рынки, иначе глобальный продовольственный кризис может возникнуть уже в следующем году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как сообщает Радио Свобода, выступая на пресс-конференции в Стамбуле 20 августа, генсек ООН отметил, что в рамках соглашения, заключенного в прошлом месяце при посредничестве ООН и Турции, из Украины уже экспортируется более 650 тыс. тонн зерна и прочего продовольствия.

«Вторая часть этого пакетного соглашения — это беспрепятственный доступ к мировым рынкам российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции», — сказал Гутерреш.

По его словам, те страны, которые ввели санкции против россии* из-за ее вторжения в Украину, четко дали понять, что эти меры не касаются продуктов питания и удобрений. Но, несмотря на это, российский экспорт удобрений и сельскохозяйственной продукции все еще сталкивается с «препятствиями».

Как сказал Гутерреш, Организация Объединенных Наций сотрудничает с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, чтобы преодолеть эти препятствия по доставке, страхованию и финансированию.

По словам генсека ООН, получение большего количества продовольствия и удобрений из Украины и рф имеет решающее значение для успокоения товарных рынков и снижения цен для потребителей.

Ранее Курсор сообщал, что в пятницу, 19 августа, Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу. В ходе визита генсек ООН приехал в один из одесских портов, а также поднялся на борт судна и осмотрел его груз.

«Очень грустно видеть, как значительные мощности этого крупного порта не используются полностью. Мне грустно, потому что не реализуется тот потенциал, который этот порт, этот город имеет для вашей страны, для вашего региона. Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе кипит жизнь», — отметил Гутерреш.

До этого Курсор сообщал, что 18 августа, во Львове состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерришем, на которой они обсудили вопрос «зернового коридора».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!