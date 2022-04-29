Российско-израильский миллиардер обещает выделить 100 млн долларов на помощь украинским беженцам

24 марта 2020 года Мильнер опубликовал информационный лист, в котором говорилось, что он является гражданином Израиля, никогда не встречался с владимиром путиным.

Некоторые из ведущих технологических компаний и организаций, включая Airbnb.org, Flexport.org и Spotify, вместе с Фондом Breakthrough Prize, учрежденным Юрием и Джулией Мильнер, в четверг объявили о начале инициативы «Tech for Refugees Initiative», направленной на оказание гуманитарной помощи беженцам по всему миру. Первоначальное обязательство Фонда Breakthrough Prize составляет 100 миллионов долларов, большая часть которых будет направлена на поддержку гражданских лиц, бегущих из Украины, в качестве первого шага к распространению инициативы на другие регионы.

Юрий Борисович Мильнер, уроженец Москвы, 61 год, является российско-израильским предпринимателем, венчурным капиталистом и физиком, которого иногда называют одним из самых влиятельных в мире инвесторов в сфере информационных технологий. Мильнер является инвестором Byju’s, Facebook, Zynga, Stripe, Twitter, Flipkart, Spotify, Zocdoc, Groupon, JD.com, Xiaomi, OlaCabs, Alibaba, Airbnb, WhatsApp, Nubank и Wish — другими словами, всех онлайн-приложений, которыми мы с вами пользуемся каждый день. Он также инвестирует в 23andMe, Habito, Planet Labs и основанный Джаредом Кушнером стартап Cadre, занимающийся инвестициями в недвижимость.

24 марта 2020 года Мильнер опубликовал информационный лист, в котором говорилось, что он является гражданином Израиля, никогда не встречался с владимиром путиным*, 97% своего капитала заработал за пределами россии, не имеет активов в россии и не посещал эту страну с 2014 года.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.