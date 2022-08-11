Рыдал весь зал: сестра Ким Чен Ына рассказала о болезни брата

Ким Е Чжон, сестра лидера страны, обвиняет Южную Корею в распространении вируса и угрожает возмездием.

Северокорейское телевидение опубликовало ранее невиданные кадры выступления Ким Е Чжон, сестры лидера страны Ким Чен Ына, перед публикой.

Показано, что она становится заметно эмоциональной, рассказывая, что у ее брата была лихорадка, возможно, COVID-19. Зрители тоже рыдают.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu — NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022

Она пригрозила возмездием за предполагаемую биологическую атаку, сказав, что Северная Корея уничтожит и вирус, и правительство Южной Кореи.

«Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны», — сказала она.

Она не уточнила состояние здоровья Кима, но обвинила пропагандистские листовки из Южной Кореи, найденные недалеко от границы, в том, что они вызвали вспышку коронавируса.

Северокорейские перебежчики и активисты на Юге десятилетиями запускали на Север воздушные шары с антипхеньянскими листовками, иногда вместе с едой, лекарствами, деньгами и другими предметами.

Ким Е Чжон раскритиковала новое правительство Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Елем за стремление снять запрет 2020 года на кампании по распространению листовок, назвав Юг «неизменным главным врагом».

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