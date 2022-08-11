В США девушка подала в суд на своих родителей за то, что они ее родили

Девушка выиграла суд, и он обязал родителей выплачивать своей дочке по 5 тысяч долларов ежемесячно на покрытие ее расходов.

Взрослая девушка в США подала в суд на своих родителей за то, что они родили ее без ее разрешения, и выиграла дело. В среду 10 августа в Интернете было размещено видео с рассказом самого заявителя.

Американка утверждает, что суд обязал ее отца и мать выплачивать ей пять тысяч долларов в месяц.

Но родители подали апелляцию.

«И теперь они не могут мне ничего заплатить. И я должна найти гребаную работу! Где я буду набираться опыта? И где же я получу высшее образование, а? Ну вот, опять! Никто больше не платит мне пять тысяч в месяц. Нет! И как я буду оплачивать счета? В любом случае! Не рожайте вообще, если не хотите помогать своим детям», — жалуется она.

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