С чем нужно сочетать яйца, чтобы избавиться от лишних килограммов

Яйца – один из лучших вариантов завтрака или перекуса, который помимо всего прочего отлично подойдет людям, стремящимся похудеть.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо научиться правильно сочетать яйцо с другими продуктами.

Черная фасоль

В них в большом количестве содержится растворимая клетчатка, которая помогает дольше оставаться сытым, а значит, за день человек потребит меньше калорий. Одно из исследований показало, что если каждый день употреблять хотя бы 10 г растворимой клетчатки, то за 5 лет этого количества вещества будет достаточно, чтобы на 3,5% снизить объем жира в районе живота. Кроме того черная фасоль способствует снижению уровня плохого холестерина на 5%.

Киноа

Если в омлет добавить киноа, блюдо получит особенный вкус и приятный аромат. Но главное преимущества киноа заключается в высоком содержании белка, ненасыщенных жиров, полезных для работы сердечно-сосудистой системы, и клетчатки.

Черный перец

Пожалуй, это самый простой и полезный вариант для худеющих, у которых нет времени готовить необычные блюда из яиц. Все что нужно сделать – приправить яичницу или омлет по вкусу измельченным черным перцем. Он придаст особенный вкус вашему завтраку и замедлит процесс образования новых жировых клеток. Особенно этот перец эффективен в уменьшении объема талии и живота. Помимо прочего черный перец помогает держать в норме уровень холестерина.

Сладкий перец

Желтый, зеленый и красный перец сделает обычную яичницу изысканным блюдом, а также повысит пищевую ценность блюда. В болгарском перце присутствует большое количество витамина С, который помогает сжигать жир и превращать углеводы в энергию. Помимо прочего этот витамин помогает мышцам перерабатывать карнитин, относящийся к жирным кислотам, необходимым для роста и восстановления мышц.

Кокосовое масло

Стремление избавиться от лишнего веса не должно приводит к полному отказу от жиров, поскольку не все они вредны для организма. К примеру, соевое масло вредно для худеющих, поскольку способствует накоплению жира в теле. Вместе с тем кокосовое масло, напротив, поможет бороться с лишними килограммами. Добавление 2 ст.л. масла в день в различные блюда поможет человеку уменьшить талию приблизительно на 2,5 см. Потому, когда будете в следующий раз готовить на завтрак яичницу или омлет, обязательно делайте это на кокосовом масле.

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