Семь изменений образа жизни, которые помогут снизить риск развития деменции

Как справиться с деменцией? Вот семь привычек, которые могут помочь снизить риск развития этого заболевания.

Деменция — сложное и изнурительное нейродегенеративное заболевание. Это прогрессирующее состояние, которое влияет на мышление, поведение человека и память. К сожалению, это заболевание со временем ухудшается и может разрушить память. В сентябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о мерах общественного здравоохранения по борьбе с деменцией, в котором обратила внимание на тот факт, что во всем мире насчитывается более 55 миллионов человек, живущих с деменцией, и каждые 3 секунды появляется новый случай заболевания.

Чтобы помочь вам понять, какие изменения образа жизни могут помочь снизить риск слабоумия или болезни Альцгеймера, Health Shots поговорили с доктором Прадипом Махаджаном, исследователем регенеративной медицины.

1. Поддержание оптимального веса

Избыточный вес или ожирение могут повышать кровяное давление и повышать риск развития диабета 2 типа, оба из которых связаны с деменцией. Крайне важно придерживаться хорошо сбалансированной диеты, включающей свежие фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые и цельнозерновые продукты. Старайтесь избегать нездоровой, обработанной и консервированной пищи.

2. Ежедневно тренируйтесь

Вы будете потрясены, узнав, что недостаток физической активности может увеличить ваши шансы на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса или ожирения, а также диабета 2 типа, которые связаны с деменцией. Пожилые люди, которые не занимаются спортом регулярно, могут столкнуться с проблемами, связанными с памятью, в более позднем возрасте. Итак, оставайтесь физически активными регулярно.

3. Откажитесь от алкоголя

Употребление слишком большого количества алкоголя может привести к инсульту, сердечным заболеваниям и раку, которые поражают нервную систему и мозг. В конце концов, человек может страдать деменцией в более позднем возрасте. Ограничьте употребление алкоголя и будьте здоровы.

4. Бросить курить

Знаете ли вы, что курение приводит к сужению кровеносных сосудов, повышает кровяное давление и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Курение является фактором риска развития деменции, так как приводит к когнитивным нарушениям.

5. Избавьтесь от стресса

Депрессия увеличивает риск развития деменции. Попробуйте использовать техники релаксации, такие как медитация.

6. Возьмите под контроль свое здоровье

По мере того, как вы становитесь старше, возрастает риск таких проблем со здоровьем, как нелеченное высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет 2 типа. Эти состояния связаны с повышенным риском развития деменции. Вот почему очень важно следить за собой и следовать здоровому распорядку дня, чтобы оставаться в безопасности и быть здоровым.

7. Питайтесь правильно

Если вы становитесь старше, еще важнее соблюдать здоровую диету. Здоровая и сбалансированная диета обеспечит ваш организм всеми необходимыми питательными веществами и может помочь снизить риск других заболеваний, включая деменцию. Итак, ешьте цельнозерновые продукты, такие как рис и макароны, фрукты и зеленые овощи, красное мясо, рыбу и используйте растительные масла. Нужно ограничить потребление сладких продуктов, алкоголя и соли.

Читайте также: врачи предупредили об опасности невылеченного насморка.