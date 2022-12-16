Ученые выяснили, какая диета помогает бороться с бесплодием

Эта диета входит в число самых здоровых диет в мире.

Правильное питание является одним из главных компонентов здорового образа жизни, поэтому нужно следить за тем, чтобы рацион был вкусным, полезным и питательным. Некоторые виды диет могут улучшить важные показатели организма, в частности фертильность и успех вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом заявили ученые из Университета Южной Австралии, их исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Специалисты отметили, что воспалительный процесс может влиять на фертильность как мужчин, так и женщин, влияя на качество спермы, менструальные циклы и прочее. А избежать этого можно благодаря средиземноморской диете, которая, как оказалось, обладает противовоспалительным эффектом.

Ученые проанализировали множество публикаций, посвященных этой теме и нашли убедительные факты, говорящие о том, что такая диета действительно способна улучшить фертильность. В нее входит растительная пища, цельнозерновые и нежирные источники белка (морепродукты, рис, красное вино, оливковое масло, рыба).

Исследователи подытожили, что перейдя на такую диету, можно потенциально может повысить шансы на зачатие.

«Курсор» писал ранее, что международная группа диетологов из Великобритании и США развенчала миф о пользе частого приема пищи малыми порциями. Оказалось, что если суммарную калорийность суточной нормы еды не снижать, на потере лишнего веса диета не скажется.