Семь продуктов для восстановления мышц после тяжелой тренировки

Все тренировки, особенно напряженные, могут подвергнуть организм стрессу. Поэтому, когда вы тренируетесь, различные мышцы, как правило, утомляются. Чтобы справиться с этим, вы должны употреблять эти 7 продуктов для восстановления мышц.

Компания Health Shots поговорила с Дивьей Гопал, консультантом-диетологом больницы материнства, Банашанкари, Бангалор, чтобы узнать, какие продукты лучше всего подходят для восстановления мышц.

Добавьте эти 7 продуктов в свой рацион для быстрого восстановления мышц:

1. Арбуз

Арбузы увлажняют, вкусны и богаты питательными веществами. Они содержат аминокислоту L-цитруллин, которая является строительным материалом для белков. Это окажет антиоксидантное действие на ваше тело и увеличит выработку оксида азота в вашем организме, который, как известно, улучшает кровообращение в мышцах и клеточную энергию.

2. Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, сардины и форель, богата необходимыми питательными веществами, которые помогут вам быстро восстановить мышцы. Она также содержит жиры омега-3, которые могут помочь вашему телу бороться с воспалением и стимулировать рост мышц.

3. Гранаты

Употребление в пищу гранатов или питье гранатового сока оказывает положительное влияние на ваше здоровье, поскольку это богатый источник полифенолов, растительных соединений, обладающих противовоспалительными свойствами.

4. Яйца

Яйца должны быть самым популярным продуктом питания среди людей, заботящихся о своем здоровье. Они богаты белком и питательными веществами — густой желток обеспечивает организм витаминами, минералами и жирными кислотами. Добавление яиц в ваш ежедневный рацион улучшит здоровье ваших мышц.

5. Молочные продукты

Если вы хотите быть в форме, нельзя исключать молочные продукты из своего ежедневного рациона. Молоко и молочные продукты, такие как йогурт, творог и творог, полезны для вашего здоровья, поскольку они богаты белком и обеспечивают ваш организм необходимыми питательными веществами для роста и восстановления мышц.

6. Чечевица и бобовые

Они могут помочь в общем восстановлении мышц, поскольку они содержат большое количество белка и клетчатки.

7. Витамин Д

Риск падения и проксимальная слабость усиливаются при низком уровне витамина D. Таким образом, витамин D имеет решающее значение для поддержания здоровой функции мышц. Также было обнаружено, что он помогает мышцам быстрее восстанавливаться после напряженных упражнений и может даже остановить повреждение мышц, вызванное физическими упражнениями. Итак, ешьте лосось, йогурт, молоко, сыр, овес, тофу, яичные желтки и другие продукты, богатые витамином D.

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